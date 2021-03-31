Putin’den ‘vahşi kapitalizm’ değerlendirmesi: "Yıkıma yol açar"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vahşi kapitalizmin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Çünkü toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar” dedi.
Rus yetkililerle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda Putin, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.
İlk bakışta, ticaretin asıl amacının “kar etmek” olduğunu anlatan Putin, “Ama modern ve normal bir insan, modern bir girişimci, aşırı kar elde etmenin, böylesine vahşi kapitalizmin kesinlikle kabul edilemez olduğunu anlar. Vahşi kapitalizm kabul edilemez çünkü toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar. Bu da kendi ayağına sıkmak demektir” ifadelerini kullandı.
“İSTİŞARE EDİYORUZ”
Rusya’daki istihdam sektörünün bu yıl tümüyle toparlanması gerektiğine işaret eden Putin, “Bu yılın sonuna kadar istihdam piyasasının 2019 seviyesine getirilmesi gerekiyor. Bunu hükümetle sürekli istişare ediyoruz. Bu sorunun çözümü her şeyden önce ticari faaliyetlerin büyümesine, sermaye yatırımlarının artırılmasına, yatırımlara bağlıdır” diye konuştu.
Rus hükümetinin, yatırımlar için önemli kaynaklara sahip olduğunu belirten Putin, “Devlet, salgın sırasında geçen yıl işsiz kalan vatandaşları istihdam edecek girişimcilere destek sağlayacak. Bu tür işçilere maaş ödeme maliyetlerinin bir kısmını geri ödeyecek” dedi.
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