Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Uzlaşı ihtimali düşük

08 Temmuz 2021 Perşembe, 11:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen ‘Astana formatındaki’ yeni Suriye müzakerelerinin hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

“SURİYE’DE GÜVENİ TESİS ETMEK İÇİN”

Lavrentyev gazetecilere verdiği demeçte, çözüme ilişkin ihtimallerin oldukça düşük olduğunu ve bu durumun, herhangi bir uzlaşma hamlesine izin vermediğini dile getirerek, “Suriye muhalefetiyle aramızda ilginç bir durum söz konusu. Durumu düzeltip Suriye hükümeti ile aralarındaki güveni tesis etmek ve artırmak için ne gibi fikirlere sahip olduklarını görmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Türk Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal’ın da aralarında bulunduğu Türk heyetinin katılımıyla gerçekleşecek olan görüşmeler, Suriye’de siyasi çözümün sağlanabilmesi amacıyla 2017’de bu yana sürdürülüyor.