21 Temmuz 2020 Salı, 16:40

Suriyeli bazı muhalif grupları bünyesinde barındıran Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonundan (SMDK) yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriyeli çocukları zorla silah altına almaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "PYD'li teröristlerin çocukları kaçırarak silah altına alması savaş suçudur. IŞİD'ten daha kötü olan bu teröristlere verilen destek gözden geçirilmeli. Örgütün kınanması ve yargılanmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütünün silah zoruyla kaçırdığı çocukların geleceğini kararttığı belirtilen açıklamada, çocukların korunması için gerekli adımların atılması gerektiğinin altı çizildi.

KIZ ÇOCUKLARI DA ÖRGÜTÜN HEDEFİNDE

Saflarını zorla alıkoyduğu gençlerle güçlendirmeyi amaçlayan terör örgütü, son 2 aydır da çocukları kaçırmaya yoğunlaştı. Bu ay ikisi kız dört çocuk teröristlerce kaçırılarak silah altına alınmıştı.

Geçen ay da YPG/PKK 11-17 yaşlarında çok sayıda kız çocuğunu kaçırarak ailelerinden koparmıştı.

Çocuklarından haber alamayan aileler, evlatlarının serbest bırakılmasını bekliyor.