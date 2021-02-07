Quentin Tarantino 'Joker' filmindeki Talk Show sahnesini analiz etti

07 Şubat 2021 Pazar, 11:20

Yönetmen Edgar Wright, Empire Magazine’in podcast programında Quentin Tarantino ile üç saatlik bir sohbet gerçekleştirdi. İki yönetmen filmler, kendi filmleri ve sinemaya gitme deneyimleri gibi birçok konudan bahsetti.

Tarantino podcast'te Todd Phillips‘in 2019 yapımı Joker filminden bahsederek filmin climax sahnesi ile ilgili görüşlerini paylaştı

Filmloverss'ın aktardığına göre, Tarantino, Joaquin Phoenix‘in En İyi Erkek Oyuncu Oscarı ödülünü aldığı 2019 yapımı "Joker" filmi hakkında övgüyle bahsederken sinemanın beklentileri alt üst edişine değindi. Mevzu bahis ise sinemada insanların şiddetli, üzüntü verici ve tedirgin sahnelere gülüyor oluşu. Beklentilerin tersine bir etki uyandırma konusunda Tarantino, "Joker" filminde sevdiği noktaları paylaştı. Tarantino, "Joker"in finalindeki talk-show sahnesinin bu alanda bir etki uyandırdığını söyledi.

'YÖNETMEN, BEKLENTİYİ ALT ÜST EDİYOR'

Söz konusu sahnede Arthur, Robert De Niro‘nun canlandırdığı Murray Franklin’in programına konuk oluyordu. Konuşmaların sonunda iğneleyici sözleri ile giderek niyetini belli eden Arthur, silahını çekerek konukları ve programcıları şok eden hamlesini yapıyordu. Tarantino "Bu merakla beklemenin ötesinde bir şey. İzleyiciler hayran kalmış bir şekilde odaklanmışlardır. Eğer bunu bir uçakta izleseydiniz, yayın platformunda ya da DVD’de izleseydiniz, filmi izlememiş olurdunuz" diyerek sahneyi sinemada izlemenin yarattığı etkiyi vurguluyor.

Tarantino "Yönetmen, izleyicilerin beklentisini alt üst ediyor çünkü Joker tam bir deli. Robert De Niro’nun talk-show karakteri filmin kötü kahramanı değil. Aşağılık herifin teki gibi görünüyor. Ama David Letterman’dan daha aşağılık değil. Yalnızca aşağılık komedyenin biri."

Tarantino, Murray Franklin’in ölmeyi hak etmediğini ancak izleyicilerin Joker’den onu öldürmek istediğini söyledi.

"Eğer Joker onu öldürmeseydi, sinirlenebilirdiniz. İşte bu beklentiyi alt üst etmenin en büyük hâli. Seyirciyi bir deli gibi düşünmeye ve normalde asla istemeyecekleri bir şey istemeye teşvik ettiler. Öldürmesini istemediklerini söylediklerinde yalan söylüyorlar, çünkü istediler!” ifadelerini kullanan Tarantino, Todd Phillips’in climax sahnesi ile izleyicinin duygu ve düşüncelerini başarılı bir şekilde kontrol ettiğini vurgulamış oldu.