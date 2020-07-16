Rabia Naz davasına takipsizlik kararı verildi: Baba Şaban Vatan savcıya isyan etti

16 Temmuz 2020 Perşembe, 20:13

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Savcılık, "Ölümün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, öldürüldüğü yönünüde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığı" şeklinde karar verdi.

Kızının ölümünün aydınlatılmasına başta AKP Milletvekili Nurettin Canikli olmak üzere bürokraside birçok ismin engel olduğunu öne süren baba Şaban Vatan, bugün verilen 'Kovuşturma yapılmasına yer yoktur' kararının ardından yıkıldı.

'BU NASIL VİCDAN?'

Cumhuriyet'e konuşan baba Vatan, Savcı Emine Öveyik'e yönelik, "Kararnameyle birlikte gitmeden takipsizlik kararı çıkardı" iddiasında bulundu. İtiraz haklarını değerlendireceklerini belirten Şaban Vatan, "Her şey yeni başlıyor" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Davanın savcısı çıkan kararnameyle gitmeden dosyayı kapatmak istedi. Kendini suçlu hisseden savcı, dosyadan kurtulmak için takipsizlik kararı çıkardı. Bu nasıl bir vicdansızlık? Bize bunu açıklasınlar. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Ben savcılarıma güveniyorum' demişti. Sayın Gül'e soruyorum: Vicdanı rahat ediyor mu?"

DAVAYA İSTANBUL BAROSU BAKACAK

Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için savcılığın kararına itiraz edeceklerini belirten baba Şaban Vatan, bundan sonraki süreçlerde davayla İstanbul Barosu'nun ilgileneceğini bildirdi.

