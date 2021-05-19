Rachid Ghezzal: Beşiktaş’ta mutluyum
Bu sezon iki kupayı da müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Rachid Ghezzal, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.
Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Ziraat Türkiye Kupası final maçından sonra samimi açıklamalarda bulundu.
Deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile aile gibi olduklarının altına çizerek “Burada çok mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri bir aile ortamındaymışım gibi hissettim. Tüm takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Beşiktaş’ta mutluyum ve burada bu hikâyenin devam etmesini istiyorum. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi oynayacağız.” İfadelerini kullandı.
Rachid Ghezzal, transferinde kulüp çalışlarının payının büyük olduğunu vurgulayarak “İmza attığım gün İstanbul trafiği çok sıkışıktı. Kulüp çalışanlarımızı motosikletle benim evraklarımı Türkiye Futbol Federasyonuna getirdiler onlara teşekkür etmek lazım.” İfadelerine yer verdi.
RachidGhezzal “Leicester City ile henüz görüşmedim ama görüşeceğim. Bakalım neler olacak.” İfadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
En Çok Okunan Haberler
- Peker Hadi Özışık ile olan görüşmesini paylaştı
- Avrupa ordusunda “Truva atı” tartışması
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Diploma tartışmasında yeni gelişme
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Ceyhan'dan itiraz: Ters etki yapabilir
- Topluca zil zurna sarhoş olma çağrısı yapıldı
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı