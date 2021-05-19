Rachid Ghezzal: Beşiktaş’ta mutluyum

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:37

Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Ziraat Türkiye Kupası final maçından sonra samimi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile aile gibi olduklarının altına çizerek “Burada çok mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri bir aile ortamındaymışım gibi hissettim. Tüm takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Beşiktaş’ta mutluyum ve burada bu hikâyenin devam etmesini istiyorum. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi oynayacağız.” İfadelerini kullandı.

Rachid Ghezzal, transferinde kulüp çalışlarının payının büyük olduğunu vurgulayarak “İmza attığım gün İstanbul trafiği çok sıkışıktı. Kulüp çalışanlarımızı motosikletle benim evraklarımı Türkiye Futbol Federasyonuna getirdiler onlara teşekkür etmek lazım.” İfadelerine yer verdi.

RachidGhezzal “Leicester City ile henüz görüşmedim ama görüşeceğim. Bakalım neler olacak.” İfadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.