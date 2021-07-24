Rachid Ghezzal hazırlık maçında ilk 11’de

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:23

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’la iki kupa kazanan ve kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Leicester’a dönen Rachid Ghezzal, İngiliz ekibinin oynayacağı hazırlık maçında Brendan Rodgers tarafından ilk 11’e alındı.

Adı Galatasaray’la da anılan Cezayirli oyuncu, 2018/19 sezonunda transfer olduğu Leicester’da 23 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti

YENİ TRANSFERLER 11’DE

Rachid Ghezzal’la birlikte milli oyuncu Çağlar Söyüncü de Burton Albion maçına ilk 11'de başlayacak. Açıklanan kadroda ayrıca Leicester City’nin bu yaz kadrosuna kattığı Patson Daka, Boubakary Soumare ve Ryan Bertrand da yer aldı.



