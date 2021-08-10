Rachid Ghezzal'dan Instagram paylaşımı: Eve geri dönüyoruz

Beşiktaş ile anlaşmak üzere olan Rachid Ghezzal, ailesiyle uçakta fotoğraf paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 12:40
Rachid Ghezzal'dan Instagram paylaşımı: Eve geri dönüyoruz
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Geçen sezon, kiralık olarak forma giyip şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Rachid Ghezzal, ailesiyle fotoğraf paylaşarak "eve geri dönüyoruz" notunu düştü .



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