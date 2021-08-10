Rachid Ghezzal'dan Instagram paylaşımı: Eve geri dönüyoruz
Beşiktaş ile anlaşmak üzere olan Rachid Ghezzal, ailesiyle uçakta fotoğraf paylaştı.
Geçen sezon, kiralık olarak forma giyip şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Rachid Ghezzal, ailesiyle fotoğraf paylaşarak "eve geri dönüyoruz" notunu düştü .
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