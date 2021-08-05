Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması

05 Ağustos 2021 Perşembe, 19:10

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ Aleni TV YouTube kanalına konuştu.

Ghezzal transferinin uzun sürmesini Avrupa Şampiyonası'na bağlayan Kocadağ, "Ghezzal'da belli bir noktaya geldik. Onu ifade ettik. Daha henüz biten bir şey yok. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda bu iş olacak. Süreç uzuyor. İnsanları geriyor olabilir. Sabırsızlandırıyor insanları. Anlıyorum gerçekten. Direkt olan rakiplerimiz de çok hazır değil. Bu iş biraz uzun sürüyor. Bu sene Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı transfer süreci biraz sarktı. İngiltere'de yeni başladı kamplar. Değerlendirmeler yeni yeni başladı. Acele edip fazladan Beşiktaş'ın parasını vermek işimize gelmez. Dengeyi bozmamak lazım. Bunun farkındayız. Zamanlamayı doğru yapmamız lazım." dedi.

"TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ'TA OYNARIM DEDİ"

Ghezzal transferinde çok fazla ilerlediklerini ifade eden Emre Kocadağ, "Ghezzal bize bildirdi. Türkiye'de ben Beşiktaş'ta oynarım dedi. Görüşmeler doğal şeyler. Bunları çok büyütmemek gerekiyor. Menajerin görevi bu. Kulübün görevi daha fazla para almak. İmza atmadan bu işler bitti diyemezsin ama bu konuda çok fazla ilerledik." dedi.