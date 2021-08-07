Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisini aldı
Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Rachid Ghezzal'ın bonservisini Leicester City'den aldığı iddia edildi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Rachid Ghezzal'ın bonservisini aldığı öne sürüldü.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester City ile olan sözleşmesi 2022 yılında biten 29 yaşındaki Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle renklerine bağladı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 31 lig maçında 8 gol atıp 17 de gol pası üretmişti.
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