Şenol Güneş: "Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak"

10 Haziran 2021 Perşembe, 20:38

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı öncesinde Şenol Güneş ve Hakan Çalhanoğlu basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu organizasyona gecikmeli de olsa ilk adımı atacağız. Bu yolculuğun, turnuvanın açılış maçında oynamak bizim için bir gurur. Kazananı ve kaybedeni şimdiden tebrik ediyorum turnuvanın başlangıcında. İyi futbol oynamak istiyoruz. Zor bir gruptayız. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ile oynayacağız."

"TÜM OYUNCULARIMIZ HAZIR"

"Mancini Türkiye'yi iyi biliyor. Galatasaray'da çalıştı. Başarılı bir antrenör. Biz favori olarak gelmedik ama favorilerden biri olarak anılmak istiyoruz. İnşallah finali de İtalya ile birlikte oynarız. 2002'de de Brezilya ile açılış maçında oynamıştık. Orada kaybetmiştik ama yarı finalde oynamıştık. Tüm takımlar kazanmak ister. Keyifli maçlar oynamak ve izletmek istiyoruz."

"ZORLUKLARI BİLİYORUZ"

"Zorlukları da var kolaylıkları da var. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Tecrübeli oyuncuları var. Hepsi iyi oyuncular. Çoğu oyuncu İtalya'da oynuyor. Çok başarılılar. Bir futbol ülkesi. Ülke olarak birbirimizle benzerliklerimiz var. Grubun zorluklarını da biliyoruz. Ben oyuncularımdan kendi yeteneklerini ve karakterlerini sahada göstermelerini istiyorum. Maç bittiği zaman işimizi iyi yapmanın mutluluğunu ve alacağımız puanların sevincini yaşamak istiyorum."

"TAKIM OYUNU ÖNEMLİ OLACAK"

"Dünya futbolunun ilgi ile izleyeceği bir müsabaka olacak. Güzel bir oyunla alacağımız sonuç bizi mutlu eder. İtalya'da oynayan oyuncularımızın elbette avantajı var. Burada oynadılar, antrenman yaptılar. Buranın futbol kültürünü biliyorlar ama tek başına bir şey ifade etmez. Bütün oyuncularımız bu maça heyacanlı ve coşkulu bir şekilde hazırlar. Bazen çok şey beklediğiniz oyuncular bu maçlarda altta kalabiliyor.

Benim beklentim bütün oyuncuların en üst seviyede oynamaları. Takım oyunu önemli olacak. Çok dikkatli olmak zorundayız. Kendi özelliklerimizi göstermemiz lehimize olabilir. Buraya kolay gelmediler. Yakaladığımız şansı da değerlendirmek istiyoruz. İlk maçta akılda kalmak istiyoruz. Finalde de yer almak istiyoruz. Kazanmamız halinde grubun dengelerinin değişeceğine inanıyorum."

"İYİ OYUNLA KENDİLİĞİNDEN HER ŞEY YAPILIR"

"Daha önce yapmadığımızı yapmamız gerekiyor. 2002'den bu yana başarılı dönemler geçirdik. Kulüpler bazında zaman zaman başarılı sonuçlar aldık. Ama bu yetmez. Daha fazla oyuncu üreten ve üst organizasyonlara katılan bir takım olmak istiyoruz. Yarınları kurmadan başarıyı yakalayamayız. Kamp o kadar hızlı geçti ki yarın maça başlayacağız. Yapacaklarımızı ayrı bir konu şu anda yaptığımız yarış ayrı bir konu. Takım sürekli yenilenecek. Yatırım yapmak lazım. Zaman ayırmak gerekiyor. Sadece sportif başarı için değil maddi manevi kazanımlar için buna ihtiyacımız var. Oyuncularımızın üstünde Türkiye'nin heyecanı ve umudu var."

"AYNI DUYGULARI HİSSEDİYORUM"

"Oyuncularımızın deneyimleri var. Bu deneyimlerin ne kadar başarı getireceğini hep beraber göreceğiz. Bu turnuvalar ayrı bir turnuva. Dünya Kupası'na giderken hiç tecrübesi olmayan oyuncularla gittik. Oyuncuların ve yöneticilerin aynı duygu yaşadığı bir dönemdi 2002. Burada aynı duyguları hissediyorum. Ufak tefek farklılıklar olsa da herkesin aynı düşünde birleştiğini düşünüyorum. Doğrularda ısrar edip sürdürülebilir hale getirdiğimizde çok büyük işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Düne kadar her şeyi işledik. Bütün oyuncuların rakiplerini tanıdığını biliyorum. Her oyuncumuzun hazırlıklı olduğunu düşünüyorum.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

"Azerbaycan ile ilgili şimdiden konuşmak çok doğru değil. Grupta ev sahibine bağımlıyız. Deplasman hissini yaşıyoruz. Azerbaycan'da da diğer takımların bunu yaşayacağını düşünüyorum. Onu bu maçtan sonra konuşuruz. Gol yemek istemiyoruz. Onların dengesini bozarak gol atabilirsek avantaj elde edebiliriz. Bu tip takımlara karşı tek yönlü oynamak doğru değil. Onların güçlü taraflarını durdurmak istiyoruz. Sahada uygulamaya geldiğinde neler olacağını yarın göreceğiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarış başlayacağız. Gruptan çıkmak öncelikli hedefimiz."

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Rakibi analiz ediyoruz. Hocamız da analizleri hemen iletiyor. Onların önemli oyuncuları var. Defansta da iyi duruyorlar. Bunları açıklamama gerek yok. Hep beraber değerlendirdik. Takım halinde çıkacağız maça. Umarım kazanırız.

"BURALARA KOLAY GELMEDİK"

"Mancini'nin söylediği gibi umarım finalde karşılaşırız. Hem bizim için hem de onlar için güzel olur. Buralara kolay gelmedik. İtalya'ya saygı duyuyoruz. Onların kalitelerini biliyoruz. Bizim de kendimize ait bir kalitemiz var. Yarın kendi oyunumuzu oynadıktan sonra güzel şeyler yapabiliriz."