'Rahmi Özkan öldü' iddialarına Müge Anlı'dan yanıt
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Avukat Rahmi Özkan için bir süredir sosyal medya üzerinden devam eden 'öldü' iddialarına Müge Anlı sosyal medya hesabından yanıt verdi.
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, sezon finali yaptı. Bir süredir sosyal medya ve bazı internet sitelerinde ortaya atılan 'Rahmi Özkan öldü' iddialarına yanıt geldi.
Programın yapımcı kuruluşu Mavi Klaket'in yapmış olduğu açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Müge Anlı, konuya açıklık getirdi.
Yapım şirketinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Uzunca bir süredir sosyal medya ve birtakım medya kuruluşlarında programımızın avukatı sayın Rahmi Özkan'ın öldüğü yönünde paylaşım ve haberler yer almaktadır. Ancak kamuoyunu meşgul etmekte olan söz konusu haber ve paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak hem kıymetli izleyicilerimize hem de programımıza yönelik yıpratma çabalarının son bulması adına gerekli hukuki süreçler tarafımızca ivedi şekilde başlatılacaktır. Bu tür mesnetsiz haber ve paylaşımların kimseye bir faydası olmayacağının altını çizer bundan sonraki süreçte yapılacak açıklamalardan ilgili kurum ve kişilerin sorumlu olacağını beyan ederiz. Yeni sezonda görüşmek dileğimizle... "
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