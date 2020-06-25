Rakibi dopingli çıkan Hamza, dünya ikincisi

2019 Dünya Gençler Şampiyonası grekoromen stilde Dünya Şampiyonu olan İranlı güreşçinin madalyası doping nedeniyle iptal edildi, İstanbul BBSK’lı milli güreşçimiz Hamza Bakır da gümüş madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2020 Perşembe, 22:44
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2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda grekromen stilde Dünya Şampiyonu olan İranlı Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptığı ortaya çıktı ve altın madalyası iptal edildi.

Yarı finalde Milli Güreşçimiz Muhammed Hamza Bakır’ı 2-1 yenen İranlı güreşçi, sonrasında dünya şampiyonu olmuş, ve Hamza Bakır bronz madalyada kalmıştı. İranlı güreşçinin dopingli çıkması nedeniyle madalyası elinden alınınca, finalde yendiği amerikalı Güreşçi Dünya şampiyonu, Muhammed Hamza Bakır da Dünya 2.liğine yükseldi.


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