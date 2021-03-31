Rakip takıma korona operasyonu

31 Mart 2021 Çarşamba, 11:49

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Sierra Leone ile Benin arasında oynanması gereken mücadele, konuk takım kafilesinin ev sahipleri tarafından yapılan Covid-19 testlerinin sonuçlarını kabul etmemesi nedeniyle ertelendi.

İki takım da elemelerde L Grubu'nda yer alıyordu. Konuk Benin, rakibinin üç puan önünde ikinci sıradaydı. Afrika Uluslar Kupası'na katılması için rakibine yenilmemesi yeterli olacaktı. Sierra Leone ise mutlak kazanmak zorundaydı.

Freetown'daki Ulusal Stadyum'a gelen Benin takımı, başlama vuruşuna bir saat kala, yıldız forvetleri Steve Mounie de dahil olmak üzere altı oyuncusunun testinin pozitif çıktığı öğrendi. Sierra Leone yetkilileri bu altı ismin oynayamacağını söyledi ama Benin tarafı bunu reddetti ve takım otobüsüne döndü.

Benin cephesi, maçtan 72 saat önce tüm kadro için yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı. Sierra Leone yetkilileri tarafından yapılan testlerin sonuçlarını kabul etmeyen Benin, tek bir oyuncu dahi engellenirse maça çıkmayacağını duyurdu.

Savunma oyuncusu Emmanuel Imorou, attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:

"Sierra Leone'deki stadyuma geldik. Tuhaf bir şekilde ilk 11 başlayacak beş oyuncumuzun pozitif çıktığını öğrendik. Ne kadar komik. Maçtan 72 saat önce, planlandığı gibi kendi testlerimizi yaptık. Yolculuktan sonra, Sierra Leone'de tekrar test edildik ve beş poztif çıktı... Hepsi de kaptanımız, Ligue 1 ve Ligue 2'den oyuncular..."

Imorou tarafından paylaşılan görüntülerde polislerin kafile otobüsünü çevrelediği görülüyor.

Oyuncular dört buçuk saat bekledikten sonra, otobüse binip otellerine döndü.

Benin Futbol Federasyonu ise resmi Twitter hesabından "Şu anda olan şey Afrika futbolu için bir utanç. "Afrika Futbol Konfederasyonu'nun sorumluluklarını alacağını ve özellikle bu kararların ardından tedbirler alacağını umuyoruz" paylaşımında bulundu.

Uzun bir bekleyişin ardından maç iptal edildi.