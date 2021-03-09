Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'dan satış danışmanlarına 'acemi şoför' şakası
Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu unvanını elinde bulunduran Burcu Burkut Erenkul, trafikte cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla bir video hazırladı.
Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu unvanını elinde bulunduran Burcu Burkut Erenkul, trafikte cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla bir video hazırladı.
Porsche'nin araçlarının satıldığı ofise giden Erenkul, burada erkek satış danışmanlarıyla test sürüşüne çıkarken acemi bir sürücü izlenimi yaratarak, danışmanların tepkilerini görüntüledi.
Aracı sürdüğü ilk dakikalarda, acemi gibi davranmaya devam eden Erenkul daha sonra ise yeteneklerini sergileyerek kullandığı araçla uzun süre drift yaptı.
Erenkul'un drift yapmaya başladığı sırada, araçtaki danışmanların yaşadığı panik yüzlerine yansıdı.
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