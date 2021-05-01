Ramazan için beslenme planı
Ramazan ayında acıktırmayacak, sağlıklı beslenme için işte haftalık beslenme planınız...
CUMARTESİ
Sahur: İksiri için
3 domates+ 1 bağ ince kıyım maydanoz+ 1 ince kıyım biberden yapılan çoban salataya 2 yemek kaşığı lor 2 yemek kaşığı yeşil zeytin eklenir. 1 yemek kaşığı zeytin yağı ve limonla tatlandırılarak 1 dilim kepekli etimekle yenir.
İftar: 1 büyük bardak su. Domates çorbası.
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi
Yarım saat sonra yeşil çay
Ara: Yarım litre su su içi.
İftardan 2 saat sonra: Mantar burger, yanında 1 bardak sodalı limonata.
Yemekten sonra kiraz saplı form çayı içiniz.
2 saat sonra: Karpuz smoothie
PAZAR
Sahur: İksiri için
İftar: 1 büyük bardak su, soğuk çorba
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi
Yarım saat sonra yeşil çay
Ara: Yarım litre su su.
İftardan 2 saat sonra: Zeytinyağlı Taze fasulye+ yoğurt
Yemekten sonra papatya çayı içiniz.
2 saat sonra: 1 orta boy meyve+ 1 çay bardağı kefir.
PAZARTESİ
Sahur: İksiri için
Kepekli börek
İftar: 1 büyük bardak su, çorba
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi
Yarım saat sonra yeşil çay
Ara: Yarım litre su su içi.İftardan 2 saat sonra: balık ızgara+ salata
2 saat sonra: Cevizli kayısı püresi
SALI
Sahur: İksiri için
İftar: 1 büyük bardak su, çorba
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi
Yarım saat sonra yeşil çay
Ara: Yarım litre su su.
İftardan 2 saat sonra: Fırında soslu sebze.
Elma kromlu form çay içiniz
2 saat sonra: Light puding (pişirirken tarçın ve kakule kullanınız)
ÇARŞAMBA
Sahur: İksiri için
2 yumurtalı, 1 yemk kaşığı lor ilaveli menemen + 1 dilim esmer ekmek
Yanında bol maydanoz.
İftar: 1 büyük bardak su, domates çorbası.
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi
Yarım saat sonra yeşil çay
Ara: Yarım litre su su.
İftardan 2 saat sonra: Çorbanızla devam edin, yanında 1 çay bardağı haşlanmış pirinç ilaveli salatanızı yiyin.
Yemekten sonra rezene çayı.
2 saat sonra: Karpuz smoothie
PERŞEMBE
Sahur: İksiri için.
Kinoa kısırını hazırlayın.
İftar: 1 büyük bardak su, çorba
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi
Yarım saat sonra yeşil çay
Ara: Yarım litre su su.
İftardan 2 saat sonra: Barbunya pilaki+ salata
Kimyon tohumlu (1 çay kaşığı) rezene çayı.
2 saat sonra: 3 top diyet dondurma
CUMA
Sahur: İksiri için
1 tabak (patates, bezelye, havuç ve mısır içermeyen- 1 Yemek kaşığı yağ ile hazırlanmış) seçtiğiniz sebze yemeği+ yoğurt
İftar: 1 büyük bardak su, çorba.
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi
Yarım saat sonra yeşil çay
Ara: Yarım litre su su.
İftardan 2 saat sonra: Kabak + biber dolması+ yoğurt (not: kabak içlerini atmayarak sahurda fırın mücver yapmak için saklayın)
2 saat sonra: 3 top diyet dondurma
TARİFLER
SOĞUK ÇORBA
4 kaşık yoğurt ve 1 çay bardağı suyu birlikte çırpın. 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 kahve fincanı haşlanmış, karabuğday, 1 salatalık rendesi ve taze nane ilave edip pul biber ve bir fiske tuzla tatlandırın.
KİNOA KISIRI
1 su bardağı haşlanmış kinoa, 1 ince kıyım domates, salatalık, birkaç yaprak çok ince kıyım marul, biber ve 1 dal taze soğan, 1 çay kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, nar ekşisi, limon, kimyon, tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı kısır kıvamına gelinceye kadar harmanlanır. Marul yapraklarına sarılarak yenilir.
Kepekli börek
Harç: 4 yemek kaşığı lor, taze soğan / maydanoz/ dereotu (ince kıyılır)
Kepekli lavaşın arasına konur ve D harfi biçiminde katlanarak arkalı önlü tavada pişirilir.
Yanında 1 bardak 3 Yemek kaşığı yağsız yoğurttan yapılmış ayranla ve domates + nane salatası eşliğinde tüketilir.
MANTAR BURGER: 6 adet oldukça büyük mantar ızgaralanır. (Tost makinesi bunun için çok ideal) yeterince sulu ve yumuşak haldeyken köşeye alınır.
100 gram kıymadan elde edilen 3 adet köfte (içlerine baharat+ tuz+ karabiber ilave edilerek hazırlanmış) ızgarada pişirilir.
Marul yaprakları, domates dilimleri bir köşede hazırlanır.
Mantarlar hamburger ekmeği görevi görecek şekilde açılır, içlerine köfte ve salata eklenir, üzerine diğer bir mantar kapatılarak tüketilir.
Sodalı limonata
1 limonun suyu 1 tatlı kaşığı stevia ile karıştırılır. Üzerine 1 su bardağı su ve 1 maden suyu ilave edilir. Nane dilimleri ile servis edilir.
Cevizli kayısı püresi
5 adet kayısının kabuklarını çekirdeklerini çıkartınız ve buzluğa atınız. En az iki saat buzlukta kalmış kayısıları 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı zencefille+ 1-2 damla limon suyu kullanarak blenderdan geçiriniz. Pürenizi kupa alıp üzerine dövülmüş 1 ceviz ya da 5 badem içini serpiniz. Afiyet olsun
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