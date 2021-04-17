Ramazanda özel tariflerle saat saat beslenme planınız hazır

17 Nisan 2021 Cumartesi, 16:03

Sağlıklı bir beden için yediklerimizi hazmetmek çok önemli. Yemek arasınnda yeşil çayınıza tarçın ilave edip baş ağrısından uzaklaşabilirsiniz. Ayrıca bu bağırsak hareketlerinizi hızlandırır. Yanı sıra bol bol lifli gıda tüketin. Gazlı içeceklerden kaçının, ayrıca kan şekerinizi dengeleyecek gıdalardan yana tercihinizi kullanın. Süt grubundan seçtiğiniz uygun porsiyonda bir besine, bol sebzeli bir yumurta ilave edebilir; 1 küçük dilim de esmer ekmek tüketebilirsiniz.

İşte size bir haftalık beslenme planınız.

CUMARTESİ

SAHUR

Sahur iksiriyle başlayın.

Hazırlanışı: 1 dilim elma, 1 dilim limon, 1 poşet yeşil çay, 1 kabuk tarçın, yarım litrelik bardağa konur. Yarıya kadar sıcak su eklenip 2 dakika demlenir. Geri kalan kısmı oda sıcaklığındaki su ile tamamlanır.

Yağsız peynirle 2 dilim tam tahıllı ekmek ya da 1 kepekli lavaş arasına hazırladığınız tostunuzu, domates, biber, salatalık, maydanozla hazırladığınız söğüş salata eşliğinde yiyin.

Uyumadan önce yarım litre daha su içiniz.

İFTAR

Orucunuzu, 1 büyük bardak su ile açın. Domates çorbası ile devam edin. Doyana kadar içebilirsiniz.

Çorba tarifi:

4 domates rendesi + 4 su bardağı su

1 sivri biber, ince doğranmış

3 yemek kaşığı haşlanmış kepekli pirinç

100 gr didiklenmiş tavuk

Maydanoz

Yarım limon

6-7 karabiber

Tüm malzemeleri kaynatın.

Öneri: Tavuk etlerini bir köşeye ayırıp didikleyiniz, geri kalan çorba malzemesini blenderdan geçirip tavuk tanelerini ilave ediniz.

Yemekten sonra Türk kahvesi, sonra yeşil çay

Ara: Yarım litre su.

İftardan 2 saat sonra: Doyana kadar 1 yemek kaşığı yağla yapılmış ıspanak/ semizotu/ kabak kavurma + 1 kâse yağsız yoğurt eşliğinde yarım lt su.

Yemekten sonra rezene çayı.

2 saat sonra: 3 top limonlu diyet dondurma

Evde hazırlamak isterseniz tarif:

1 limon suyu, 1 tatlı kaşığı stevia, nane yaprakları ve 1 adet sade probiyotik yoğurdu blenderdan geçiriniz. İçine limon kabuklarını incecik rendeleyip buzluğa atın. 2-3 saat dondurulabilir.

PAZAR

Sahur iksiriyle başlayın.

3 kaşık light yoğurt+ 1-2 damla limon suyu+ 1 çimdik tuz+ 1 avuç taze naneye 1 bardak su ilave ederek blenderdan geçirin. Elde ettiğiniz ayran eşliğinde domates+ salatalık+ biber+ maydanoz ve üzerine 1 yemek kaşığı lor ilaveli salatayı yiyin.

Yatmadan hemen önce: 1 ay dilimi karpuz, sonra yarım litre su.

İftar: Orucunuzu, 1 büyük bardak su ile açın. Sonra yoğurtlu kabak çorbası için.

Tarifi:

1 kahve fincanı karabuğday ya da kepekli pirinç

1 derisiz tavuk baget

2 kabak rendesi

8 su bardağı su ve bir çimdik tuz ile haşlanır

Terbiyesi:

3 yemek kaşığı dolusu yağsız yoğurt

1 yumurta

1 çorba kaşığı yulaf kepeği pürüzsüzleşene kadar çırpılır

Pirinç/ karabuğday ve tavuk piştiğinde tavuk dışarı alınıp kemiklerinden ayrılarak didiklenir.

Terbiyeyle birlikte çorbaya eklenir.

Yemekten hemen sonra Türk kahvesi, yarım saat sonra yeşil çay

İftardan 2 saat sonra: 5 domatesli köfte yanında bol yeşil salata

Köfte tarifi:

150 gram yağsız dana kıymaya sadece 1 avuç maydanoz, baharat ve 2 dal taze soğan ilave ederek yoğurun.

Fırında yağlı kağıtta yeşiy biber ve kabaklarla pişirin.

5 domates rendesi, 1 fiske tuz, 1 diş ince kıyım sarımsak, karabiber karışımını da kıvam alana kadar pişirin.

Fırında pişen et ve sebzelerinizi bir kaba alıp üzerine domates sosu ekleyiniz.

Yemekten hemen sonra: Rezene çayı

2 saat sonra: Karpuz smoothie (çekirdekleri çıkartılmış 1 ay dilimi karpuz, 1 çay bardağı demlenip soğutulmuş yeşil çay+ 1 limon suyu ile blenderdan geçirin) nane yaprakları da ekleyebilirsiniz.

PAZARTESİ

Sahur: Sabah iksirinizi için.

Kabak rendeli 2 yumurtalı omlet+ yarım dilim kepekli lavaş+ domates + salatalık söğüş

İftar: Orucunuzu, 1 büyük bardak su ile açın.

Soğuk çorba: 4 kaşık yoğurt ve 1 çay bardağı suyu birlikte çırpınız.

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 kahve fincanı haşlanmış karabuğday

1 salatalık rendesi ve taze nane ilave edip pul biber ve bir fiske tuzla tatlandırın.

Yemekten hemen sonra türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım lt su için.

İftardan 2 saat sonra: Közlenmiş patlıcan, közlenmiş kırmızı biber, domates ve biberi ince kıyarak salata yapın. Limon, elma sirkesi, bir fiske tuzla tatlandırın. 200 gram yağsız yoğurtla doyana kadar yiyin.

Yemekten hemen sonra rezene çayı.

2 saat sonra: 3 top light dondurma

SALI

Sahur: Sabah iksirinizi için.

6 yemek kaşığı kepekli pirinci haşlayın, bir tabakta ince kıyım marul, salatalık, nane, maydanoz ve dereotu hazırlayın. Haşlanmış pirinci salataya ilave edin.

Sos: 1 sade probiyotik yoğurt+ 1 fiske tuz+ kuru naneyi çırpın ve salata karışımınıza ilave edip iyice karıştırın.

İftar: Orucunuzu, 1 büyük bardak su ile açın.

Mercimek çorbası: 1 su bardağı kırmızı mercimek+ 1 soğan+ 1 domates+ 1 bağ maydanoz+ 2 kabak birlikte pişirilir (8 su bardağı su ile) karabiber+ limon+ bir fiske tuz ve mutlaka 1 tatlı kaşığı kimyon ilave edilir. Blenderdan geçirilir. Pürüzsüz olduğunda servise hazırdır.

Yemekten hemen sonra türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

İftardan 2 saat sonra: Kıymalı kabak yemeği + 200 gram yağsız yoğurt

100 gram kıyma+ 1 kg kabak+ 1 domates+ 1 soğan

Soğan ve kıyma 1 yemek kaşığı sıvı yağda sotelenir.

Domates ilave edilir. Piştikten sonra ince kıyım dereotu eklenir. 200 gram yağsız yoğurtla tüketilir.

Yemekten hemen sonra rezene çayı.

2 saat sonra: Light puding (pişerken 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı çekilmiş kakule ilave edin)

ÇARŞAMBA

Sahur: Sabah iksiri

4 domates rendesi+ 2 biber (ince kıyım) + 4 yemek kaşığı lor+ 1 çay bardağı süt ile pişirin. Üzerine ince kıyım dere otu+ 1 kepekli lavaşla birlikte yiyin.

İftar: 1 büyük bardak su. Doyana kadar tavuk suyuna kepekli şehriye çorbası.

2 derisiz tavuk bageti 6 su bardağı su ile haşlayın.

İçine küp küp doğranmış kabakları ve kırarak şehriye haline getirdiğiniz kepekli spagettiden 2 çorba kaşığı ekleyin. Piştikten sonra bagetleri kemikten ayırarak etleri didikleyip çorbanıza ilave edin.

Piştikten sonra üzerine mutlaka ince kıyım maydanoz ve limon suyu/karabiber ekleyerek yiyin.

Yemekten hemen sonra Türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım lt su.

İftardan 2 saat sonra: ızgara tavuk göğsü + salata

1 tavuk göğsünden 3 dilim filetoyu 1 limon suyu+ 1er çay kaşığı kimyon+ pul biber+ kekik+ kimyon ve köri + 1 diş sarımsak ve 1 çimdik tuz ile hazırladığınız terbiyede bekletin.

Tavuk göğsü filetolarını ince oldukları için tost makinenizde kolaylıkla ızgaralayabilirsiniz.

Aynı marineyle somon da hazırlayabilirsiniz.

Yemekten hemen sonra rezene çayı.

2 saat sonra: Limonlu sorbe

3 limonun suyu+ limon kabuğu rendesi+ ince kıyım nane+ 1 tatlı kaşığı steviayı blenderdan geçirip yayvan bir tepsiye koyarak dondurun. (Tepsinin altına yağlı kâğıt koymanızı öneriyorum)

PERŞEMBE

Sahur: Sabah iksiri

Kepekli pizza+ domatesli salata

1 kepekli lavaşın üzerine ince tabaka salça sürülür

Üzerine 1 çay bardağı light kaşar rendelenir ya da 4 yemek kaşığı lor eklenir.

Malzemeler: ince kıyım kabak, domates, biber ve 1 kaşık doğranmış yeşil zeytin

peynirler pişene kadar fırınlanır.

Yanında mutlaka yeşil salata

İftar: 1 büyük bardak su, sonra domates çorbası.

Yemekten hemen sonra Türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay

Ara: Yarım lt su.

İftardan 2 saat sonra: Karnıyarık+ cacık

4-5 orta boy patlıcanı pijamalı soyup fırında közleyin.

100 gram kıymayı, biber, domates ve baharatla soteleyiniz ve biraz su ekleyiniz.

Közlenmiş patlıcanlarınızın karnını açarak harcı yerleştiriniz ve üzerinize bir parça yeşil biber yerleştirin ve tekrar fırına sürün. Biberler közlendiğinde imambayıldınız hazır.

1 kase light yoğurtla hazırladığınız cacığınızı bol naneli yiyin.

Yemekten hemen sonra papatya çayı.

2 saat sonra: Öğlenden 1 ananas, 1 kabuğu soyulmuş ve çekirdeği çıkartılmış şeftali, 1 avuç taze naneyi buzluğa bir poşet içinde koyun. Tatlı zamanınızda dondurulmuş meyveleri çıkarın 1-2 damla limon suyu ve 1 çay kaşığı toz stevia ile blenderdan geçirin. İşte kokteyl sorbeniz.

CUMA

Sahur: Sabah iksiri

1 paket dilimlenmiş mantar+ 1 rende kabağı soteleyin. 1 tatlı kaşığı mısır unu ile çırptığınız 2 yumurtayı sotelenmiş karışıma ekleyin. Hazırlarken sadece 1 tatlı kaşığı sıvı yağ kullanın.

Yanında 1 kibrit kutusu peynir ile yiyin.

İftar: 1 büyük bardak su. Tavuk suyuna çorba.

Yemekten hemen sonra türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım lt su.

İftardan 2 saat sonra: 1 tavuk göğsünden elde edilmiş kuşbaşı, 1 paket mantar, 1 su bardağı nohut ile soteleyin. Dilediğiniz baharatla tatlandırın. Yanında light ayran.

Yemekten hemen sonra papatya çayı.

2 saat sonra: Light puding (sıfır yağlı sütle hazırlayınız ve pişerken 1 çay kaşığı kakule ve tarçın ilave edin)



