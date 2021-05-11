Rambo Okan Ekrem İmamoğlu'na dert yandı: Bizi şampiyon yapmayacaklar başkanım!
Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilginç diyalog sosyal medyada yankı uyandırdı.
İYİ Parti Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Kurbağalıdere incelemelerde bulundu.
Meral Akşener ve İmamoğlu'nun incelemeleri sırasında, Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler yanlarına gelerek, “Başkanım bizi şampiyon yapmamak için uğraşıyorlar" dedi. Ekrem İmamoğlu da Rambo Okan'a “Her şey bu akşam güzel olacak inşallah" diye yanıt verdi. Akşener ve İmamoğlu daha sonra incelemelere devam etti.
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