Rant virüs dinlemiyor

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün itibarıyla çok sayıda etkinlik yasaklanırken zaman zaman yüzlerce kişinin katıldığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantıları sürüyor.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem genelgenin koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla hazırlandığına dikkat çekerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelere ilişkin duyurusu yapılan toplantılara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuran Göksal Çidam özetle şu ifadeleri kullandı:

ERTELENSİN TALEBİ

“Koronavirüse karşı alınan önlemler arasında toplantıların ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması kararları var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan projeler için halkın katılımı ve inceleme değerlendirme kurulu toplantı duyuruları yapılmaya devam ediyor. ÇED süreçleri virüs tehdidi geçene kadar askıya alınmalı, toplantılar ikinci bir emre kadar ertelenmelidir çünkü halk sağlığı açısından aciliyet ve önem arz etmektedir. Bu toplantılarda kamu düzenini, sosyal izolasyonu, fiziki mesafeyi koruma açısından risk içermektedir.”