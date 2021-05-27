Rap festivali heyecanı çevrimiçinde!
Türkiye’nin ilk çevrimiçi rap festivali “RapinPlay”, dijital platform Sosyo’da ücretsiz olarak yayımlanacak.
Türkiye’nin ilk çevrimiçi rap festivali “RapinPlay”, 27-30 Mayıs tarihleri arasında dijital platform Sosyo’da yapılacak. Festival, Sosyo üzerinden ücretsiz yayımlanacak.
Festivalde yer alacak olan Typrafon, 1996 doğumlu bir rap müzisyeni. 2011 yılında ilk sözlerini yazmaya başlayan genç rapçi, 2012 yılında da ilk kaydını yaptı ve hâlâ çalışmalarını sürdürüyor.
Festivalde bugün sahneye çıkacak olan Biey ise Spotify’da binlerce dinlenen “Yarınlar Yok”, “Ordu” ve “Farkını Koy” gibi şarkılara sahip.
Festivalde yer alan isimlerin birçoğu yeni jenerasyondan isimler. İlk albümlerini ya da şarkılarını yeni yeni dinleyicilerle buluşturan isimlerin yer aldığı festival, genç rap müzisyenlerini görmek açısından dikkat çekici. Sosyo uygulaması, App Store ve Google Play’den indirilebiliyor.
“RapinPlay” çevrimiçi rap festivalinin programı şöyle:
BUGÜN: 20.00 - M4RSS, 20.30 - Flowhan, 21.00 - Biey, 21.30 - Zevolas, 22.00 - İlkayirgix.
YARIN: 20.00 - Barış Ciritoğlu, 20.30 - Zegas, 21.00 - Lil Gringo, 21.30 - Rise, 22.00 - Nikbin.
29 MAYIS CUMARTESİ: 20.30 - Rhan, 21.00 - Aco, 21.30 - Cin, 22.00 - Gatol.
30 MAYIS PAZAR: 20.00 - Typrafon, 20.30 - Meyus/Ekis, 21.00 - Reis, 21.30 - Sirius7, 22.00 - Yasinkey.
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