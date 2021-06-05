Rapçi Şehinşah 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı
Rap müzik sanatçısı Şehinşah sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı.
Gerçek adı Ufuk Yıkılmaz olan rap müzik sanatçısı Şehinşah 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şehinşah şu ifadeleri kullandı: "Eve giderken, Cumhurbaşkanına hakaretten havalimanında gözaltına alındım arkadaşlar. Yine nezarethanedeyim" dedi.
"Eve giderken, cb hakaretten havalimanında gözaltına alındım arkadaşlar. Yine nezarethanedeyim... takip edemiyorum bir sürü dosya var birini kovalıyom diğeri çıkıyo. sabır dileyin bana tek isteğim. (Genel)"
Eve giderken, cb hakaretten havalimanında gözaltına alındım arkadaşlar. Yine nezarethanedeyim... takip edemiyorum bir sürü dosya var birini kovalıyom diğeri çıkıyo.— Şehinşah (@sehinsahakahs) June 5, 2021
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