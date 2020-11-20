Raphael Varane, Real Madrid'den ayrılabilir
Manchester Evening News'ın haberine göre İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Real Madrid forması giyen Raphael Varane için girişimlerini hızlandırdı.
Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane, Premier Lig'in yolunu tutabilir.
Manchester Evening News'ın haberine göre İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Varane için girişimlerini hızlandırdı.
Haberde, Base Soccer Agency ile kurduğu iyi ilişkileri kullanmak isteyen ManU'nun, bu bağlamda Varane transferini de bitirmeyi amaçladığı ifade edildi.
Varane'ın Real Madrid ile olan sözleşmesi 18 ay sonra bitiyor.
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