Rapid Wienli Melih İbrahimoğlu ilk Avrupa maçına çıktı

Avusturya ekibi Rapid Wien formasını terleten Ümit Milli Takım oyuncusu Melih İbrahimoğlu ilk kez Avrupa arenasına çıktı.

DHA
30 Ekim 2020 Cuma, 14:39
Rapid Wienli Melih İbrahimoğlu ilk Avrupa maçına çıktı
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Avusturya ekibi Rapid Wien formasını terleten Ümit Milli Takım oyuncusu Melih İbrahimoğlu ilk kez Avrupa arenasına çıktı. 
UEFA Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Rapid Wien'in Molde deplasmanına çıktığı karşılaşmada 20 yaşındaki orta saha oyuncusu  77'nci dakikada Grahovac’ın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu da böylelikle kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi 'de forma giymiş oldu.



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