Rapor çıktı: Duygu Delen'in kazayla düşmesi mümkün değil
Gaziantep'te, 17 yaşındaki Duygu Delen'in 4'üncü kattan "düşerek", hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, "Duygu Delen'in dengesini kaybederek, kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020'de meydana gelen olayda, Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan "düşerek" hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan, tartıştığı Delen'in "intihar ettiğini" ileri sürdü.
Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede "kasten öldürme", "cinsel istismar", "yağma"' ve "hakaret" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Kaplan'ın yargılandığı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, Mehmet Kaplan'ın tutukluluğunun devam etmesine ve olayın meydana geldiği yerde bilirkişi heyetiyle yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Kararın ardından olayın meydana geldiği evde mahkeme heyeti, yeniden inceleme yapılmasını istedi. Bunun üzerine olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, 53 sayfalık rapor hazırlayıp, mahkemeye sundu. Raporda hadisenin özetin, adli tıp, olay yeri inceleme ve kriminal raporları ile olay yerine ilişkin krokilere yer verildi.
"KAZA SONUCU DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Sanık Mehmet K.'nin Duygu Delen'e hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı, sağlıklı birlikteliğin söz konusu olmadığı hatırlatılan raporda, olay gününde yaşanan diyaloğun da ağır hakaret ve şiddet kullanmaya vardığı kaydedildi. "Balkondan atladığı, düştüğü, düşürüldüğü veya atıldığı" iddiaları ve savunmalarının yoğunlaştığı belirtilen raporda, "Ancak bunlardan daha ziyade hangisinin olabileceğine dair kesin inandırıcı kanıtlar elde edilememiştir" denildi.
Duygu Delen'n boyu ile balkon korkuluğunun yüksekliğine de yer verilen raporda, "1.62 santimetre boyundaki Duygu Delen'in yerden 80 santimetre yukarıya denk gelen ağırlık merkezinin 105 santimetre yüksekliğindeki balkon korkuluğunun 25 santimetre aşağısına geldiğini bu nedenle Duygu Delen'in dengesini kaybederek, kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
Sanık Mehmet Kaplan'ın 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya yarın devam edileceği öğrenildi.
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