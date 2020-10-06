Rapor: İngiltere Kilisesi, çocukları cinsel tacizlerden koruyamadı, suçluları sakladı

06 Ekim 2020 Salı, 17:08

Birleşik Krallık'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında, 1940'lardan 2018'e kadar, Kilise mensubu din adamları veya güvenilir konumunda olan 390 kişinin çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum edildiği tespit edildi.

BİRİNCİL ENDİŞE: KİLİSE'NİN İTİBARINI KORUMAK

Reuters'ta yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Profesör Alexis Jay, "İngiltere Kilisesi, çocukları ve gençleri cinsel istismarcılardan korumakta başarısız oldu, bunun yerine faillerin saklanabileceği ve mağdurların maruz kaldıkları tacizleri ifşa etmelerini zorlaştıracak bir kültürün oluşmasına katkıda bulundu" dedi.

Soruşturma kapsamında, birçok kıdemli din adamının birincil endişesinin, Kilise’nin itibarını korumak olduğu ortaya çıktı. Üst düzey din adamları genellikle, söz konusu iddiaları ilgili kurumlara bildirmeyi reddetti, cezai soruşturmaları engelledi ve bazı istismarcıların adaletten kaçmasına izin verdi.

KİLİSE ÖZÜR DİLEDİ

Bulgulara yanıt veren Huddersfield Piskoposu Jonathan Gibbs, “Rapor şok edici noktalar içeriyor. Özürler, mağdurların üzerindeki etkileri asla ortadan kaldırmayacak olsa da kesinlikle gereklidir. Bütün Kilise bu soruşturmadan dersler çıkarmalıdır" dedi.

İngiltere Kilisesi, söz konusu istismarlar için özür diledi ve soruşturmadan ders çıkaracağını belirtti.