Rasim Ozan, "FETÖ mikrobu" iddiasına ne yanıt verdi?
Rıdvan Dilmen, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili de sert ifadeler kullandı. Kütahyalı ise yanıt vermedi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in NTV'de Türk futbolu ve spor medyasıyla ilgili yaptığı açıklamalar büyük ses getirirken, kimileri bu iddialara yanıt verdi, kimileri ise vermedi.
Dilmen, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili de sert ifadeler kullandı. Kütahyalı'yı "Türk sporunun mikrobu" olarak tanımlayan Dilmen, ROK hakkında şunları söyledi:
"Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Sen şike sürecinde FETÖ sevdalısıydın, gittin! Peki İbrahim Seten, Boşnak kardeşlerimize en ağır hakaretleri yapan adam. Hidayet Türkoğlu isyan etti. En başta biz niye isyan etmedik ağabey ona! Biz de hatalıyız. İlla Boşnak mı olmak lazım konuşmak için? Şimdi hangi TV'ye çıkıyor, Osman Gökçek'in Melih Bey'in Beyaz TV'sine. Kime yazıyor? Şimdi izleyenler, AK Parti'ye yakın bir kanal olduğu için Cumhurbaşkanımıza yazıyor. Cumhurbaşkanı tanımadığı için bu adam nasıl orada duruyor diyorlar. Cumhurbaşkanı bir duyarsa saniye tutmaz orada bak, saniye! Fıt yapar böyle. Şimdi duymuş oluyor. Sizler mikropsunuz. Sizler Türk sporunun mikroplarısınız. İftira atacaksınız. FETÖ'ye hizmet edeceksiniz. Sonra darbe başarılı olmayınca maske takıp yandan oynayacaksınız. İşte belgeler burada. Siz gidin mahkemeye beni verin."
RASİM OZAN YANIT VERMEDİ
Yapılan açıklamalardan sonra kamuoyu, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Kütahyalı'nın Rıdvan Dilmen'e cevap vermesini bekledi ancak Rasim Ozan Kütahyalı, Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına karşı sessiz kalarak futbolun saha içi kısmını konuşmak istediğini dile getirdi.
Kaynak: Birgün
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