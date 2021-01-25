Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözlerine Galatasaray taraftarlarından sert tepki
Beyaz TV’de spor yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı ile Galatasaray’ın taraftar grubu UltrAslan arasında tartışma çıktı. Kütahyalı, ''Galatasaray yönetimine yalakalık yapmak Galatasaray taraftarlığı değildir. Fatih Terim’in yanında durun'' ifadelerini kullandı. Kütahyalı'ya yanıt veren UltrAslan grubu ''FETÖ artığı'' diyerek sert cevap verdi.
UltrAslan son yaptığı açıklamalarda Fatih Terim’in isteğinin aksine, takıma Başakşehir’den transfer yapılmaması gerektiğini dile getirmişti. Bu durum da ultrAslan’ın Fatih Terim’e karşı olduğu yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.
Rasim Ozan Kütahyalı da bu tartışmaya değinerek, son çıktığı programda, “Galatasaray yönetimine yalakalık yapmak Galatasaray taraftarlığı değildir. Fatih Terim’in yanında durun. Galatasaray’ın maddi kaynak bulup adam gibi transferler yapmasının yanında durun” ifadelerini kullandı.
ROK’a ultrAslan’dan çok sert tepki geldi. Kütahyalı’nın Boşnaklara yönelik belden aşağı ırkçılık içeren sözlerini hatırlatan taraftar grubu, “Adı Beyaz gibi görünse de, içeriğinde şaklabanların olduğu TV'den defalarca kovulup, defalarca yalayarak kendini yorumculuğa getirten Yalı Sever FETÖ artığının şimdide Yalı Çocuğunu yalamaya başlaması bizleri şaşırtmadı...” ifadelerini kullandı.
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