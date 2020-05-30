Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ sorusu: "Seni kim koruyor?

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:08

Televizyon ekranlarında Boşnaklara yönelik cinsiyetçi ve ayrımcı sözler kullandığı için büyük tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı, yeniden gündemde. Kütahyalı’nın hükümete yakın yazıları ve TV programlarıyla bilinen gazeteci eşi Nagehan Alçı, geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında ‘FETÖ’ konusunda CHP’yi suçlayan ifadeler kullanınca; Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Alçı’ya, eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli” sözlerini hatırlatmış "O gün ‘Zekeriya Öz’ün heykeli dikilmeli’ diyenler bugün bunları konuşamaz” demişti. Bu sözler üzerine tansiyon yükselmiş, Nagehan Alçı da “Çok çirkin şeyler bunlar” diye tepki vermişti.

Söz konusu tartışmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı, Gürsel Erol’ı “Eğer bir daha Nagehan’a kalleşçe bir saldırı olursa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim” diye tehdit etmişti.

Bu tehdidin ardından Twitter’da Kütahyalı ve Nagehan Alçı’nın geçmişte FETÖ'yle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı çok sayıda video palylaşıldı ve Alçı ile Kütahyalı'nın Fettulahçı Terör Örgütü’nün bankası Bank Asya’dan yüklü miktarda kredi kullandığı göndeme getirildi.

Gürsel'e yönelik tehdiktar ifadeler kullanan Kütahyalı’ya bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak eski Milletvekili Şerafettin Turpçu’dan geldi.

Turpçu, Kütahyalı’ya şöyle seslendi:

“Karı koca FETÖ’ye bu kadar övgüler düzüp, millete büyük yalanlar söylediniz Yaptıklarınızı canlı yayında yüzünüze vuran @herkesicinCHP milletvekilini uluorta tehdit etmek için çok güçlü birilerinin seni koruyor olması lazım, niye koruyorlar ve onlar kim?











