Sanatçı Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker yaşamını yitirdi

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker yaşamını yitirdi.

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:47
Sanatçı Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker yaşamını yitirdi
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Görsel: Instagram

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim... Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.


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