Sanatçı Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker yaşamını yitirdi
Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker yaşamını yitirdi.
Görsel: Instagram
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker yaşamını yitirdi.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim... Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
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