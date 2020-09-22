RB Leipzig, Sörloth'u açıkladı
Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u transfer ettiğini resmen açıkladı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u transfer ettiğini resmen açıkladı.
RB Leipzig, Norveçli yıldız futbolcu Alexander Sörloth'un transferini kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklarken, açıklamada 24 yaşındaki futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. Golcü oyuncunun Alman ekibinde 19 numaralı formayı giyeceği de açıklamada yer aldı.
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