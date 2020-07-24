Real Madrid, 40 yaşındaki Felipe Reyes’in sözleşmesini uzattı
İspanyol ekibi Real Madrid, 40 yaşındaki basketbolcusu Felipe Reyes’in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
İspanyol ekibi Real Madrid, 40 yaşındaki basketbolcusu Felipe Reyes’in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
THY Euroleague’in iddialı takımlarından Real Madrid, deneyimli basketbolcu Felipe Reyes ile sözleşme yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Reyes’in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu. 2004-2005 sezonundan beri aralıksız Madrid ekibinde forma giyen 40 yaşındaki basketbolcu, THY Euroleague’de 2, Eurocup’ta da 1 kez şampiyonluğa ulaştı.
İspanyol basketbolcu, Euroleague’de bu sezon 7 maçta ortalama 3.4 sayı ve 1.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
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