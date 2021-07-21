Real Madrid, David Alaba ile sözleşme imzaladı
Real Madrid, beş yıllığına kadrosuna kattığı David Alaba için imza töreni düzenledi.
İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, geçtiğimiz ay beş yıllığına anlaşma sağladığını duyurduğu David Alaba için resmi imza töreni düzenledi.
Törene 29 yaşındaki Alaba'nın yanı sıra Real Madrid başkanı Florentino Perez katıldı. Perez, "Real Madrid dünyanın en büyük kulübü ve bu kulübün başarıya olan tutkusu hiçbir zaman sona ermeyecek." ifadelerini kullanırken, Alaba ise "Birçok şampiyonluk kazandım ama Real Madrid formasını giyebilmek beni heyecanlandırıyor. Gururluyum." dedi.
Beş yıllık sözleşmeye imza atan Avusturyalı futbolcu, 2011'den beri aralıksız olarak Alman ekibi Bayern Münih'in formasını giyiyordu. EURO 2020'de Avusturya Milli Takımı ile dört maça çıkan Alaba, Bayern formasıyla geçtiğimiz sezon 45 maça çıkmış, iki gol ve yedi asistlik performans göstermişti.
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