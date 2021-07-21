Büyük Britanya ve Brezilya hata yapmadı, Amerika farklı yenildi
Olimpiyatlarda altın madalya için favorilerden olan Amerika Kadın Futbol Takımı, İsveç’e mağlup olurken Büyük Britanya ve Brezilya ilk maçlarında hata yapmadı.
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kadınlar futbol karşılaşmalarında üç maç geride kaldı. Altı kez katıldığı olimpiyatta dört kez altın madalya kazanan Amerika Kadın Milli Futbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na farklı yenilerek başladı.
BEŞ YILDA İKİNCİ KEZ
2016'da Rio'da düzenlenen olimpiyatlarda İsveç, çeyrek finalde Amerika’yı penaltı atışlarıyla mağlup ederek elemişti. Bu yılki oyunlarda aynı grupta iki takım ilk maçlarında karşı karşıya gelirken İsveç, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.
25. dakikada Emma Stina Blackstenius’un golüyle öne geçen İsveç, Blackstenius 54. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkarttı. 72. dakikada Lina Hurtig’in golüyle Amerika ağlarını bir kez daha havalandıran İsveç, 3-0’lık skorla oyunlara galibiyetle başladı.
YENİLMEZLİK SERİSİ BOZULDU
2019’dan bu yana 44 maçtır yenilmeyen Amerika Kadın Milli Futbol Takımı’nın serisi bugün itibariyle sona erdi. Amerika, 24 Haziran’da Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.
BREZİLYA FARKLI KAZANDI
Dört kez katıldığı olimpiyatlarda henüz altın madalya kazanamayan Brezilya, ilk maçında Çin’i farklı yendi. Güney Amerika temsilcisi rakibini 5 golle mağlup ederken golleri Marta(2), Debinha, Andressa Alves ve Beatriz kaydetti.
Günün ilk seansında oynanan bir diğer maçta ise Büyük Britanya, Şili’yi Ellen White’ın attığı iki golle mağlup etti.
Video Haberler
- Kafası cam kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
- Ukrayna’daki Lviv Havalimanı’nda bomba ihbarı
- İlginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Evinin avlusunda tarih çıktı, taşınması 3 yıl sürdü
- Çeşmeden kan akmaya başladı, saatlerdir su içemediler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
En Çok Okunan Haberler
- Güldür Güldür oyuncusu, o rektörü tiye aldı
- Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taliban'dan açıklama
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- 'Şeriat devleti mi olduk?'
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı
- Bakan Koca'dan aşı uyarısı
- Soylu'nun 'Ay-yıldızlı tabut' konuşmasına tepki
- 'Altın bereketlendirme' dolandırıcılığına gözaltı
- Metiner'den Erdoğan'a şikayet: Tenezzül etmiyorlar
- Bakan Selçuk 'kafa kesme' ifadelerine 'yanlış' diyemedi!