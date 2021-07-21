Büyük Britanya ve Brezilya hata yapmadı, Amerika farklı yenildi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:43

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kadınlar futbol karşılaşmalarında üç maç geride kaldı. Altı kez katıldığı olimpiyatta dört kez altın madalya kazanan Amerika Kadın Milli Futbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na farklı yenilerek başladı.

BEŞ YILDA İKİNCİ KEZ

2016'da Rio'da düzenlenen olimpiyatlarda İsveç, çeyrek finalde Amerika’yı penaltı atışlarıyla mağlup ederek elemişti. Bu yılki oyunlarda aynı grupta iki takım ilk maçlarında karşı karşıya gelirken İsveç, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.

25. dakikada Emma Stina Blackstenius’un golüyle öne geçen İsveç, Blackstenius 54. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkarttı. 72. dakikada Lina Hurtig’in golüyle Amerika ağlarını bir kez daha havalandıran İsveç, 3-0’lık skorla oyunlara galibiyetle başladı.

YENİLMEZLİK SERİSİ BOZULDU

2019’dan bu yana 44 maçtır yenilmeyen Amerika Kadın Milli Futbol Takımı’nın serisi bugün itibariyle sona erdi. Amerika, 24 Haziran’da Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.

BREZİLYA FARKLI KAZANDI

Dört kez katıldığı olimpiyatlarda henüz altın madalya kazanamayan Brezilya, ilk maçında Çin’i farklı yendi. Güney Amerika temsilcisi rakibini 5 golle mağlup ederken golleri Marta(2), Debinha, Andressa Alves ve Beatriz kaydetti.

Günün ilk seansında oynanan bir diğer maçta ise Büyük Britanya, Şili’yi Ellen White’ın attığı iki golle mağlup etti.