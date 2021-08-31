Real Madrid, Fransız Eduardo Camavinga'yı transfer ettiğini açıkladı

Real Madrid, genç yıldız Eduardo Camavinga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 22:33
Real Madrid, Fransız Eduardo Camavinga'yı transfer ettiğini açıkladı
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 Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Eduardo Camavinga, İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer oldu.

Rennes Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda Real Madrid ile anlaşıldığı belirtildi.

Eduardo Camavinga ile Real Madrid arasında 30 Haziran 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi. Fransız basınındaki haberlerde, Real Madrid'in, Eduardo Camavinga'nın transferi için 40 ile 45 milyon avro arasında bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Rennes'in altyapısından yetişen Eduardo Camavinga, Ligue 1'de çıktığı 88 resmi maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı.



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