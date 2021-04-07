Real Madrid - Liverpool maçı sonrası Ozan Kabak'a eleştiriler

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:09

İspanya'da aldığı yenilgiyle tur şansını zora sokan Liverpool'da, Ozan Kabak da takım arkadaşlarıyla birlikte eleştirildi.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın takımı Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 3-1 yenilirken, Ozan Kabak da eleştirilerden nasibini aldı.

Liverpool taraftar siteleri Ozan'ı yenilgiye rağmen takımın en iyisi olarak nitelendirirken, bazı basın organları kötü bir görüntü çizen konuk takımdaki tüm oyuncuları olduğu gibi Ozan'ı da eleştirdi.

REAL MADRİD 3-1 LİVERPOOL

Premier Lig'de lider Manchester City'nin 25 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Liverpool, ligde ilk dört iddiasını sürdürse de sezonun geri kalanı için gözünü bir süredir Şampiyonlar Ligi'ne çevirmiş durumdaydı.

Son 16 turunda Leipzig'i eleyen Jürgen Klopp'un çeyrek finalde ise kupa tarihinin en iyisiyle eşleşti.

VİNİCİUS JUNİOR ŞOV YAPTI

Real Madrid'in 20 yaşındaki genç Brezilyalısı Vinicius Junior attığı iki golle geceye damgasını vuran isim olurken, Şampiyonlar Ligi tarihinde çeyrek finalde gol atan ilk 2000 ve sonrası doğumlu olmayı da başardı.

Zinedine Zidane'ın bu sezon sıklıkla forma verdiği Junior, forma giydiği 37'nci maçta altıncı golünü attı.

REAL MADRİD'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Mohamed Salah'ın 51'de attığı gol deplasman golü kuralı nedeniyle Liverpool'u rövanş öncesinde umutlandırsa da rövanşta Real Madrid'e en iyi ihtimalle gol yemeden iki gol atması gereken Liverpool'u zor bir görev beklyior.

Rövanş öncesinde Real Madrid'in oynadığı son 12 resmi karşılaşmada da yenilmediğini de belirtmek gerek.

OZAN 81 DAKİKA OYNADI

Liverpool'un önceki turdaki Leipzig eşleşmesinde iki maçta da 90 dakika sahada kalan Ozan Kabak, Estadio Alfredo Di Stefano'da ise 81 dakika forma giydi.

81'de gol için riskler alan ve Roberto Firmino ile Xherdan Shaqiri'yi oyuna alan Liverpool'da yerini Brezilayı santrfora bırakan Ozan performansıyla beğeni topladı.

İSTATİSTİK

Maç boyunca yüzde 87.5'luk pas isabetiyle attığı 64 pasın 56'sında isabet kaydeden Ozan, girdiği iki ikili mücadelnin birini kazandı.

Bir top çalan ve bir Real Madrid atağında tehlikeyi uzaklaştıran 21 yaşındaki oyuncu hiç top kaybı yapmadı. Ozan'ın attığı sahada kaldığı bölümde attığı pasların 58'i kısa mesafeliydi.

OZAN EN İYİSİYDİ

Karşılaşmayı değerlendiren Liverpool taraftar sitelerinden Thisisanfield.com, Ozan'ı Liverpool adına maçın en iyisi olarak nitelendirdi.

Genç oyuncuya 6 puan verilen sitede, şu ifadeler kullanıldı:

"Ozan son zamanlardaki formuyla takımının en iyilerinden olmayı başardı. Liverpool korkunç gol pozisyonları vermesine rağmen takımın en iyisiydi. İlk yarıda Real Madrid'e neredeyse üçünü golü hediye ediyordu ama buna rağmen pozitif yönleri daha ağır bastı.

"Ozan'ı değerlendirirken sadece 21 yaşında olduğunu unutmamamak gerekiyor."

ÜÇÜNCÜ GOLDE HATALIYDI

Cbssports.com ise Ozan'ı nispeten daha sert bir dille eleştirdi. Ozan'ın Liverpool kariyerinin ilk günlerindeki soğukkanlılığını Real Madrid karşılaşmasına taşıyamadığı belirten değerlendiremede şu ifadeler kullanıldı:

"İlk yarıda gelen her hava topunda paniğe kapıldı ve Benzema'ya üçüncü golü hediye etmek üzereydi.

"Real Madrid'in attığı üçüncü golde asisti yapan Modric'e uzak olması da golde etkili oldu. Ozan 10 üzerinden üç puanı hak etti."

AS PUAN VERMEDİ

İspanyol basınından AS da Ozan'ı eleştiren kurumlardan biri oldu.

Gazetenin maç sonu değerlendirilmesinde Naby Keita, Alisson ve Trent Alexander-Arnold ile birlikte puan verilmeyen dört isimden biri olan Ozan'ın oldukça etkisiz bir performans sergilediği belirtildi.

KÖTÜ BİR GECE

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport ise Ozan'a maç sonunda dört puan verdi.

Gazetenin maç değerlendirmesinde Ozan'ın Real Madrid'in hücum oyuncularını durdurmakta hiçbir varlık gösteremediği ve kendisi için kötü bir akşam geçirdiği belirtildi.

KEİTA ETKİSİZ KALDI

Fransız basınından L'Equipe de Ozan'ın performansını 10 üzerinden 4 puanla değerlendirdi.

Gazete Liverpool'da en düşük puanı iki puanla Ozan'ın partneri Nathaniel Phillips'e verirken, kötü bir performans sergileyen Naby Keita'ya ise puan vermedi.