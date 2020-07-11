Real Madrid şampiyon gibi
İspanya La Liga’da şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Real Madrid, kümede kalma mücadelesi veren Alaves’i 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.
İspanya La Liga 35. haftasında Alaves'i ağırlayan lider Real Madrid, ligin bitimine 3 hafta kala hata yapmadı ve 2-0 kazanarak Barcelona ile arasındaki puan farkını korudu.
İspanya La Liga’da şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Real Madrid, kümede kalma mücadelesi veren Alaves’i 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Karim Benzema’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Madrid, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında 50. dakikada Marco Asensio sahneye çıktı ve durumu 2-0’a getirdi.
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