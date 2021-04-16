Real Madrid Sergio Ramos ile sözleşme yenilemiyor
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Sergio Ramos'un istediği maaşı ödemek istemeyen Real Madrid'in İspanyol oyuncu ile sözleşme yenilemeyeceği ifade edildi.
İspanya’da yayın yapan Cadena Ser’de yer alan haberde Sergio Ramos’un Real Madrid’in sunduğu tekliflerden daha iyi bir teklife sahip olduğu belirtildi. Tecrübeli stoperin bu sebeple 5 aydır sözleşme görüşmelerine yanaşmadığı kaydedildi. Ramos’un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MILITAO VE NACHO TAKIMDA KALACAK
Sergio Ramos’un ayrılığı sonrasında stoper bölgesinde eksilmek istemeyen Madrid’in Eder Militao’nun bu yaz transferine izin vermeyeceği belirtildi. Ayrıca, sözleşmesi gelecek sezon bitecek Nacho Fernandez ile sözleşme yenileceği ve takımda kalacağı kaydedildi.
15 MAÇ KAÇIRDI
Real Madrid formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Sergio Ramos, 15 maçta ise sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. İspanyol stoperin geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde ise dört maçta forma giyen Ramos, bu sezon 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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