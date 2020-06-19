Real Madrid'den amansız takip!

19 Haziran 2020 Cuma, 08:34

İspanya La Liga 29. hafta karşılaşmasında Valencia'yı konuk eden Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı ve lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.

İspanya La Liga devi Real Madrid, koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarına Eibar galibiyetiyle başlamıştı. Madrid temsilcisi 29. hafta karşılaşmasında ise Valencia’yı 2-0’lık skorla geçti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 61. dakikasında Eden Hazard’ın asistinde Karim Benzema skoru 1-0’a getiren isim oldu. Mücadelenin 74. dakikasında Marco Asensio sahne aldı ve durumu 2-0’a taşıdı.

Maçtaki gol perdesini açan Fransız forvet Benzema, 86. dakikada maçın skorunu 3-0 olarak tayin ederken golü attı ve Real Madrid bu galibiyetle puanını 62 yaparak lider Barcelona’nın 2 puan gerisinde takibini sürdürdü. Valencia ise 43 puanda kaldı.

La Liga’da takımlar, pandemi nedeniyle kalan maçları hızlandırılmış fikstürde oynarken Valencia 3 gün sonra sahasında Osasuna’yı ağırlarken Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.