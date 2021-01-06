Real Madrid’in yıldızı Arsenal’in istenmeyen adamı Mesut Özil kimdir?

06 Ocak 2021 Çarşamba, 14:13

Futbola DJK Falke Gelsenkirchen takımında başlayan Mesut Özil, 2000 yılında Rot Weiss Essen’e transfer oldu. Sonrasında Schalke’nin deneme antrenmanlarına başlayan Mesut Özil, kadroya alındı ve Schalke’nin genç takımıyla gençler liginde Schalke ile şampiyonluğa ulaştı. Genç takımda gösterdiği performansla üç büyüklere önerilen Mesut, İstanbul’un büyüklerinden sözleşme teklifi alamayınca Schalke’ye döndü ve 2006’da ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

BREMEN KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Schalke’de forma giydiği dönemde kulüp yöneticileriyle anlaşamaması Mesut Özil’in ayrılığına zemin hazırladı. 2007/08 sezonun ara transfer döneminde Schlake’den 5 milyon Euro karşılığında Werder Bremen’e transfer olan Mesut, gösterdiği performansla Avrupa’da birçok kulübün dikkatini çekti. 2009/10 sezonunda gösterdiği performansla ilk yarının en iyi oyuncusu seçilen yıldız oyuncu, iyi performansının karşılığını 2010 Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı’na çağrılarak aldı. Dünya kupası sonrasında Mesut Özil, Inter’den ayrılarak Real Madrid’in başına geçen Jose Mourinho’nun ilk transferlerinden oldu. Madrid, Werder Bremen’e 15 milyon Euro bonservis öderken Mesut Özil ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

EN İYİ PERFORMANS MADRİD’DE

Real Madrid’e transferi sonrasında Mesut Özil, Real Madrid’de forma giyen ilk Türk asıllı futbolcu oldu. Real Madrid’de forma giydiği dönemde takımın değişmez isimlerden olan Mesut, 3 yıllık Madrid döneminde 129 maçta 22 gol 65 asistlik bir performans sergiledi.

DÜŞÜŞE GEÇEN KARİYER

Mourinho’nun Real Madrid’den ayrılması sonrasında gözden düşen Mesut, 50 milyon Euro karşılığında Premier Lig takımlarından Arsenal’e transfer oldu. Arsenal’deki ilk kontrat döneminde kendisinden istenilen performansı fazlasıyla gösteren Mesut Özil, 2015/16 sezonunda Premier Lig’de 35 maçta 6 gol 19 asist ile Arsenal’deki en iyi dönemini geçirdi. 2017/18 sezonun devre arasında Arsenal ile sözleşme yenileyen Mesut Özil, yeni kontratıyla birlikte haftalık 350 bin sterlin kazanmaya başladı ve İngiliz kulübünün en çok kazanan isimlerinden birisi oldu. Sözleşme yeniledikten sonra kariyeri düşüşe geçen Mesut, Arsenal’deki ilk döneminden çok uzakta kaldı. Adı sık sık transfer haberlerine karışsa da Arsenal’den ayrılmadı. Arsenal döneminde Arsene Wenger, Unia Emery ve Mikel Arteta gibi isimlerle çalışan Mesut en kötü sezonu 2020/21 sezonunda yaşadı. Önceki sezon 18 maçta 1 gol 2 asist ile oynayan Mesut Özil, 2020/21 sezonu için Mikel Arteta tarafından açıklanan 25 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı ve sezonun ilk yarısında forma giyemedi.

EN ÇOK KUPAYI ARSENAL’DE KAZANDI

Arsenal’de forma giydiği dönemde 4 F.A. Cup zaferine ulaşan Mesut Özil, 2 tane de Community Shield kazandı. Real Madrid’de forma giydiği dönemde ise La Liga, Copa Del Rey ve İspanya Kupalarını kazanan Mesut 2014 Dünya Kupası’nda Almanya ile dünya kupasını kazandı.