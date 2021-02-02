Reddit'te toplanan yatırımcıların gümüş endişesi

02 Şubat 2021 Salı, 13:15

Reddit'te toplanan küçük yatırımcılar bilgisayar oyunları ve elektronik eşya satan GameStop'un hisselerini ucuzdan almaya başlamış ve şirket hisselerinin iki haftada %1,700 yükselmesini sağlamışlardı.

Küçük yatırımcılar birlikte hareket ederek GameStop ve diğer küçük hisselerin değer kaybedeceğine oynayan fon yöneticilerini kendilerince protesto etmişlerdi. Söz konusu hisselerdeki yükseliş bazı fon yöneticilerinin milyarlarca dolar kaybetmesine neden oldu.

Bazı hedge fonlar o kadar para kaybetti ki, nakite geçmek için ellerinde tuttukları başka hisseleri satarak ABD borsalarında dalgalanmaya yol açtı.

WallStreetBets sayfasına üye yaklaşık 7.9 milyon kişi arasında gümüş mü yoksa GameStop hissesinin mi alınması gerektiği konuşulurken GameStop hisseleri dün %30.8 değer yitirdi. Yine dün %11 sıçrayarak 8 yılın zivesini gören gümüş fiyatları ise bugün alımların yavaşlamasıyla %4.4 gerileyerek 27.7 dolara indi.

RizzutosNOTAWORD rumuzlu bir kullanıcı, "Gümüş alarak paranızı doğrudan $GME'DE (hisselerinde) KARŞIMIZA ALDIĞIMIZ HEDGE FONLARIN CEBİNE KOYMUŞ OLUYORSUNUZ. Bunu yaparak haklı ve muzaffer savaşımızda saf dışı kalıyorsunuz" dedi.

Yatırımcıların gümüş almasının önüne geçmeye çalışan mesajlar haftasonu boyunca hedge fonların gümüşün gerileyeceği şeklinde pozisyon aldığı ve metalin değerinin altında işlem gördüğü ile ilgili içeriklerin ardından çoğaldı.

Ancak uzmanlar gümüş piyasasının tek bir hisse senedine kıyasla çok daha büyük olduğunu ve fiyatların ufak hacimli hisselerdeki kadar oynamayacağına dikkat çekiyorlar. GameStop hisselerinin dünkü piyasa değeri yaklaşık 22 milyar dolar iken piyasada işlem gören gümüşün değeri 1.4 trilyon doları buluyor.

Dynamic Beta Investments'tan Andrew Beer, "Hedge fonların bazı hisselerde olduğu gibi gümüşte de açıkta olduklarını düşünüyorlarsa bu çocuklar doğru adım atmıyorlar. Gümüş fiyatları %5 yükseldiğinde açık pozisyonunu kapatmak için alıma geçip fiyatları %50 yukarı sürecek çok sayıda kişi olduğunu sanmam" dedi.

Kaynak: Reuters