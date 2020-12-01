Rehin alıp, gasp ediyorlardı: ‘Esencilıs Çetesi’ çökertildi

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahısların rehin alıp silah zoruyla paraları gasp eden ve ‘Esencilis Çetesi’ olarak bilinen çete çökertildi. Çete üyelerinin evinden çıkan silah, uyuşturucu ve binlerce lira sahte para de ele geçirildi.

İHA
01 Aralık 2020 Salı, 09:30
Rehin alıp, gasp ediyorlardı: ‘Esencilıs Çetesi’ çökertildi
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Esenyurt ve çevresinde bir süredir özellikle yabancı uyruklu vatandaşları rehin alıp silah zoruyla paralarını gasp eden çete üyelerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri operasyon düzenledi.

Çete çevrede “Esencilıs çetesi” olarak da biliniyordu. Son olarak M.A. isimli bir şahsı silahla rehin aldıktan sonra parasını gasp eden 4 kişilik çete üyesi için ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adresi tespit edilen çete üyeleri evlerinde, 1 ruhsatsız tabanca, satır, kelebek olarak tabir edilen 2 adet bıçak, 167 adet sahte 50 liralık banknot, 45 adet sahte 100 liralık banknot, 12 adet sahte 100 dolar, sahte pasaportlar, müştekilere ait ehliyetler ve pasaportlar da ele geçirildi.

Çete üyesi 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.



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