Reisçi gitti TÜRGEV'ci geldi

24 Haziran 2020 Çarşamba, 09:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre 6 üniversiteye rektör atandı.

Instagram’dan yaptığı canlı yayınla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘reis’ diye hitap eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, geçtiğimiz mayıs ayında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı’na istifasını vermişti.

YENİ REKTÖR TÜRGEV’DEN

Çomaklı'nın yerine Anadolu Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ olarak Prof. Dr. Fuat Erdal atandı. Erdal, İbn Haldun Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve İktisat Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi 2017-2018 eğitim yılında hizmete açılmıştı.

Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu üniversitede Erman Ilıcak ve Kazım Türker gibi devletten milyarlarca liralık ihale alan isimler bulunuyor.

AKP ADAY ADAYI REKTÖR OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dikkat çeken bir başka atama ise Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapıldı. Rektör olarak görevlendirilen 1980 doğumlu Prof. Dr. Metin Aksoy, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP Yozgat Milletvekilliği Aday Adaylığı için Selçuk Üniversitesi Uluslararası ve İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği görevinden istifa etmişti.

Öte yandan bugün yapılan bir başka rektör atamasıyla da Hacettepe Üniversitesi'nde bir gelenek sona ermiş oldu. Bugüne kadar hep Tıp Fakültesi kökenli isimlerin rektör olduğu Hacattepe'de bu defa Maliye Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran koltuğa oturdu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı kararla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.