Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan, WhatsApp açıklaması
Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu duyurmasının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını açıkladı.
WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik yeni sözleşme onaylatılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatarak, verilerin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.
Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir.
Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NDAN AÇIKLAMA
Rekabet Kurulu'nun bugün yaptığı açıklamanın ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da, WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını duyurdu.
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