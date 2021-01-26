Rekortmen atlet, sahilde koşarak olimpiyata hazırlanıyor

26 Ocak 2021 Salı, 10:59

Yıldızlarda dünya şampiyonluğu ve 43 Türkiye rekoru bulunan milli atlet Mizgin Ay (21), Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlığına Antalya kampında devam ediyor. Olimpiyat kotası almayı hedefleyen genç atlet, hafta içi pistte, kısıtlamanın olduğu hafta sonları ise sahilde antrenman yaparak güç depoluyor.

2017 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya kazanan, 43 Türkiye rekoru kıran Mizgin Ay, Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlığına Antalya kampında devam ediyor. Kampta antrenörü Muhsin Soysal ile antrenman yapan Mizgin Ay, olimpiyat kotası almayı hedefliyor. Hafta içi pistteki antrenmanların yanı sıra hafta sonu da sahilde idman yapan milli sporcu, deniz kenarında ve plajdaki kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla güç depoluyor.

Olimpiyata katılma hayalini gerçekleştirmek için yoğun tempoda çalışan Mizgin Ay, bu sene büyükler kategorisinde de önceki başarılarını sürdürmek istediğini dile getirdi. 2021 yılında yoğun bir yarış takviminin kendisini beklediğini aktaran Ay, Antalya kampında hedeflerine yönelik antrenman yaptığını söyledi. Hafif sakatlığı bulunduğuna değinen Mizgin Ay, kamp sürecinde doktor ve fizyoterapist gözetiminde antrenmanlarına ara vermediğini belirtip, "Kısıtlama saatinde sahilde antrenman yapıyorum. Dinlenme vaktim ama boş durmamak için antrenman yapıyorum" dedi.

Pandeminin bir an önce bitmesini dileyen Mizgin Ay, yarışlara katılmayı çok özlediğini vurguladı. Hedeflerinden bahseden Mizgin Ay, "Avrupa Salon Şampiyonası'nda yarışmak ve derece kazanmak istiyorum. Avrupa U23 Şampiyonası ve Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda güzel derece elde edip, topladığım puanlarla olimpiyat kotası almak istiyorum. Olimpiyatta derece kazanmayı hedefliyorum. Daha sonra Konya'da yapılacak İslam Oyunları'nda da başarılı olacağıma inanıyorum" diye konuştu.



