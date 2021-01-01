Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya büyük onur
Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden, "SwimSwam" tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde 3 rekor birden kıran milli gururumuz Emre, yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü oldu.
2020 yılında Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru kırıp birçok yarış kazanan İzmirli sporcu Emre Sakçı, "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" ödülüne layık görüldü. Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden, "SwimSwam" tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalama kısa kulvar ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 3 rekor birden kıran milli gururumuz Emre, yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü oldu. 2020 Swammy Ödülleri'nde ulusal gelişim ödülünün sahibi de Türkiye olmuştu.
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