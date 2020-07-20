Rengine ve yününe Erdoğan'ın karar verdiği halılar Ayasofya'ya döşeniyor

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:15

Danıştay kararı ile ibadete açılan Ayasofya’da 24 Temmuz’da kılınacak ilk namaz öncesi, turkuaz renkli halılar döşenmeye başlandı.

Manisa'da üretilen halılarla ilgili üretim yapan fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul son durumu anlattı.

Özkul, "Ayasofya halısı ile ilgili Turizm Bakanlığı yaklaşık 15 gün önce bizimle iletişime geçti. Biz de memnuniyetle kabul ettik. İnşallah açılışa yetiştireceğiz. Burada 4 bin metrekarelik halı işi var. Şimdi 2 bin metrekaresini döşüyoruz. Diğer 2 bin metrekaresi de restorasyon bitince yapacağız. 6 ay civarında bir süre söylüyorlar" dedi.

Özkul, "Mekanda kıblede biraz problem var. Kıble burada biraz çarpık, binaya göre değil. Sağa doğru dönük. Osmanlı döneminde bu düzeltilmiş. Biz de halıları ona göre döşüyoruz. O açıya uyarak döşüyoruz. Binanın paraleline tam uymuyor" ifadelerini kullandı.

RENGİ ERDOĞAN SEÇTİ

Renk konusunda iki ayrı görüşün olduğunu söyleyen Özkul, "Bordo görüşü vardı. Vişne çürüğü üzerine konuşulmuştu. Son seçim Cumhurbaşkanının onayıyla oldu. Daha kaliteli olur düşüncesiyle Yeni Zelanda yünü yapalım dedik. Cumhurbaşkanımız ithal malzeme kullanmayalım dedi. Yerli yünün en iyisini kullanalım dedi ve o şekilde yaptık. 5 kilogram metrekare ağırlığı, 16 mm kalınlığı var" diye konuştu.

Turkuaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevdiğini söylediği ve Türk dünyasının rengi olarak tanımladığı bir renk. Sarayda da halı ve üniformalarda turkuaz rengi sık tercih ediliyor. Devlet kurumlarında turkuaz kullanımı Erdoğan'ın talimatıyla 2013'te başladı.







