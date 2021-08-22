Konyaspor, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

22 Ağustos 2021 Pazar, 21:07

Süper Lig'de sezonun 2. haftasında Başakşehir, deplasmanda Konyaspor’a konuk oldu.

İlk yarının son dakikasına kadar maçta denge bozulmazken 45. dakikada Ndayishimiye Başakşehir’i öne geçirdi.

Aleksic'in pasına hareketlenen Ndayishimiye, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı bu skorla tamamlandı ve devreye Başakşehir’in 1-0 üstünlüğüyle girildi.

KONYASPOR HIZLI BAŞLADI

İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, 51. dakikada skora dengeyi getirdi. Endri Çekici’nin ceza sahası dışından çektiği şutta Konyaspor maçta eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın son bölümüne 1-1 eşitlikle girilirken 87. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytyqi'nin ortasında Cikalleshi düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara göndererek Konyaspor'u öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve ev sahibi takım sahadan 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor Adana Demirspor'a konuk olurken Başakşehir sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Soner Dikmen (Dk. 79 Serdar Gürler), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 67 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90+1 Adil Demirdağ), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Caiçara (Dk. 84 Ahmet Kutucu), Aleksic (Dk. 64 Visca), Deniz Türüç (Dk. 64 Ömer Ali Şahiner), Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Ndayishimiye (Dk. 64 Berkay Özcan), Gulbrandsen (Dk. 73 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 45 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 51 Çekiçi, Dk. 87 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)