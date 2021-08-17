Resmen duyuruldu: İşte Ece Üner'in yerine gelen isim

17 Ağustos 2021 Salı, 12:23

Ece Üner'in geçtiğimiz ay Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılmasıyla birlikte, yerine gelecek isim de merak konusu olmuştu.

Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı almış ve ardından da Kanal D ile anlaşmıştı. Show Ana Haber'in yeni sunucusu ise Dilara Gönder oldu.

Show TV, Dilara Gönder'in yeni sunucusu olduğu ana haberin tanıtımını yayınladı.

Dilara Gönder ile Show Ana Haber, 23 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 18.45'te canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.