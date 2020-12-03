Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TMSF'nin satış ilanlarına yenisi eklendi

03 Aralık 2020 Perşembe, 09:00

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Ekim ayının sonundan bu yana verdiği satış ilanlarına yenisi eklendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir'de kurulu Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 6,2 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan işletme için 25 Ocak 2021 tarihine kadar teklif verilebilecek. İhale 26 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Fon, Kasım ayında Sembol Ambalajı, Ekim ayının sonunda ise Naksan Plastik, Nakpilsa, Royal ve Atlas Halı ve BCF 1'i de satışa çıkarmıştı.

Son verilere göre fonun bünyesinde yer alan 804 şirketin 30 Eylül 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 27,6 milyar lira, aktif büyüklüğü de 66,5 milyar lira seviyesinde.