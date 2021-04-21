Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede AKP’li Bostancı’nın oğluna yeni görev

21 Nisan 2021 Çarşamba, 02:21

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarından AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın oğlu çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’ne Naci Bostancı’nın oğlu Afşın Burak Bostancı atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluruyla yayımlanan atama kararında şu ifadeler yer aldı:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Afşın Burak Bostancı atanmıştır”

Uzun süredir İbrahim Halil Dere’nin vekaleten yürüttüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine atanan Afşin Burak Bostancı, 2019 yılının Şubat ayından bu yana Nükleer Düzenleme Kurumu Kurul üyesi olarak görev yapıyordu.

GENÇ YAŞTA YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMUŞTU

Zagreb Radyosu'nun aktardığına göre, Bostancı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulan Nükleer Düzenleme Kurulu’nun yönetim kurulunda görev almıştı. “Nükleer enerji sektöründeki faaliyetler ile radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek” amacıyla kurulan kuruma genç ve tecrübesiz bir isim olan Bostancı’nın atanması büyük tepki toplamıştı.